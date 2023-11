Gonzalez, quant'è dura confrontarsi con Di Maria. Nessuna speranza per Martinez Quarta

La nazionale argentina sosterrà questo pomeriggio l'ultimo allenamento prima della sfida di domani contro l'Uruguay, una gara questa valida per la qualificazione ai Mondiali di Messico, Canada e Stati Uniti, in cui i campioni del mondo cercheranno di restare a punteggio pieno.

Una concorrenza importante per Gonzalez

Per quanto riguarda la formazione titolare dell'albiceleste che vedremo in campo domani sera, ci sono due dubbi in attacco, dove Lionel Messi è un titolare fisso. E l'attaccante della Fiorentina, Nicolás González, è in ballottaggio niente meno che con Angel Di Maria. Una concorrenza mica da ridere per il viola. Inoltre non è ancora chiaro chi sarà il centravanti: Lautaro Martínez o Julián Álvarez?

Zero chance per Lucas

Nessuna speranza invece di vedere dall'inizio l'altro calciatore gigliato, il difensore Lucas Martinez Quarta.