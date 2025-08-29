Il Milan vince a Lecce, sbloccando la partita con un giocatore che Allegri stava per togliere. Sottil non incide. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Il Milan esce vittorioso dalla trasferta di Lecce valida per la seconda giornata di Serie A. La formazione allenata da Allegri si è imposta con il punteggio di 2-0, grazie ad una rete segnata, di testa, da Loftus-Cheek e a un colpo di Pulisic, che ruba palla a Gaspar e batte in uscita Falcone.

La sostituzione ritardata

Nota curiosa, Allegri avrebbe sostituito Loftus-Cheek subito dopo la punizione battuta da Modric trasformata in rete dall'ex giocatore del Chelsea. Attendere in questo caso ha dato i suoi frutti.

Sottil

Si è visto in campo anche l'esterno di proprietà della Fiorentina, Sottil. Di Francesco lo ha inserito al 63' ma, onestamente, non ha inciso sull'andamento della gara.

La NUOVA classifica di Serie A

Cremonese 6*, Milan 3*, Inter 3, Napoli 3, Roma 3, Como 3, Juventus 3, Genoa 1, Lecce 1*, Fiorentina 1, Cagliari 1, Pisa 1, Atalanta 1, Udinese 1, Verona 1, Bologna 0, Lazio 0, Parma 0, Torino 0, Sassuolo 0*.