Finisce il sogno del viola Balbo in Sudamerica: Venezuela eliminato. Il terzino della Fiorentina tornerà tra le braccia di Galloppa

Lo scorso 23 gennaio ha preso ufficialmente il via il Sudamericano Sub-20, la competizione organizzata dalla CONMEBOL, federazione calcistica del Sudamerica. Il campionato Sudamericano di calcio quest'anno si svolge ogni due anni e questa volta il paese ospitante è il Venezuela. Proprio nella Vinotinto c'è un calciatore della Fiorentina che ha trovato stabilmente spazio: si tratta del terzino sinistro Luis Balbo, classe 2006 in forza alla Primavera gigliata.

Il Venezuela esce di scena ai gironi

Nonostante la vittoria di stanotte contro l'Uruguay per 1-0, l'avventura del Venezuela è terminata. I giovani gialloblu hanno chiuso il girone eliminatorio al quarto posto, uscendo di scena pur appaiati a quota 6 punti col Cile, in virtù dello scontro diretto sfavorevole. Balbo ha preso parte a 3 delle 4 gare del girone, giocando da titolare nell'ultima uscita odierna: il terzino viola è uscito all'89esimo minuto.

Ora il calciatore viola tornerà a Firenze

Nelle restanti gare Balbo è subentrato nelle sconfitte contro Cile e Paraguay, restando invece in panchina nella vittoria per 4-0 col Perù. Balbo, da un anno alla Fiorentina, ha finora raccolto 19 presenze ed un assist tra Primavera e Under 18, delle quali 13 nell'attuale annata. Balbo ha un contratto fino al 30 giugno 2028 con la società viola. Ora il laterale sudamericano è pronto a fare ritorno a Firenze per mettersi nuovamente a disposizione di mister Galloppa, terminata un'infruttuosa ma certamente motivante avventura.