Kean ricomincia a lavorare (a parte): ecco come sta l'attaccante viola

La Fiorentina è tornata a lavorare in campo questo pomeriggio al Viola Park in vista della partita contro il Milan. Sia Fazzini, che Sohm, che Dodo sono tornati in gruppo e puntano alla convocazione contro i rossoneri. Sullo svizzero permane cautela dopo la fascite plantare.

E Kean…

Kean non era ovviamente presente in gruppo dopo l'infortunio alla caviglia subito in nazionale, ma l'attaccante viola ha lavorato a parte con un allenamento personalizzato e terapie.

Milan in dubbio

Rimane in forte dubbio la sua presenza contro il Milan, soprattutto vista la delicatezza dell'infortunio in un punto cruciale per la salute di un giocatore.