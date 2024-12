DIRETTA VIDEO - Il Salotto del Calcio in onda: la sconfitta di Bologna e i prossimi impegni della Fiorentina

Questa sera alle ore 21 torna su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina. Nella puntata di stasera si parlerà della sconfitta di Bologna e dei prossimi impegni tra Conference League e campionato.

Gli ospiti

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti l'allenatore degli Juniores della Lampo Meridien Daniele Innocenti, il ds Fabio Ciatti e il Responsabile Tecnico Ast presso FIGC nonché ex tecnico dei Giovanissimi della Fiorentina Valentino Vaselli. Presente poi come sempre Celeste Pin e, in collegamento, un altro ex viola come Emiliano Bigica. A leggere i messaggi del telespettatori ci sarà Laura Puggelli.

Per la DIRETTA VIDEO