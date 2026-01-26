Dragusin-Fiorentina: ora si può fare. Una forte sensazione e quelle parole ormai superate

Che la Fiorentina sia alla ricerca di un difensore è un fatto certificato pure da Paolo Vanoli che ha messo il suo imprimatur dopo la gara persa dai viola contro il Cagliari.

In questo senso trova ancora una collocazione il nome di Radu Dragusin, giocatore ancora in attesa di una squadra che ci punti per dargli continuità dopo l'operazione al ginocchio.

Paratici, la Roma e il Milan

Sul difensore romeno si concentra La Nazione che approfondisce il suo caso stamani. I rapporti tra il Tottenham, Paratici e lo stesso calciatore sono noti da tempo. Sembrava tutto fatto con la Roma, poi si è registrata una retromarcia, mentre nelle ultime ore è stato offerto al Milan.

Scenario cambiato

Adesso è forte la sensazione che l'ipotesi viola possa venir buona negli ultimi giorni di mercato e questo al di là delle parole dell'agente ("La Fiorentina non sarebbe la soluzione giusta per lui"), arrivate comunque due settimane fa. E nel calciomercato in quindici giomi gli scenari cambiano. Eccome.