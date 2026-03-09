Corriere Fiorentino: Il vorrei ma non posso di Gudmundsson e Piccoli

Tre pagine sulla Fiorentina che troviamo stamani sul Corriere Fiorentino.

Pagina 2

Sul match di ieri il titolo è: “Vietato accontentarsi”. Sottotitolo: “Lenti, prevedibili e incapaci di tirare in porta, i viola con il Parma non vanno oltre lo 0-0 Alla fine il Franchi fischia tutti, Vanoli fa comunque un passettino avanti: è quartultimo”.

Pagina 3

Qui leggiamo: “Il vorrei ma non posso di Piccoli e Gudmundsson (quanto manca Kean)”. Sottotitolo: “I due attaccanti mai pericolosi e lontani dalla forma migliore Moise intanto continuerà il lavoro a parte: in dubbio per lunedì”.

Pagina 4

Spazio alle dichiarazioni: “Accetto i fischi, ma sia chiaroche dovremo lottare fino alla fine”. Sottotitolo: “Vanoli soddisfatto per il punto non per il gioco: "Abbiamo avuto poco coraggio”.