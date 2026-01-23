UFFICIALE: Lucca delude tutti a Napoli. Il centravanti raggiunge Milenkovic

Nelle ultime sessioni di mercato, uno degli attaccanti più discussi e cercati in Serie A (a fasi alterne anche dalla Fiorentina) è Lorenzo Lucca, acquistato quest'estate dal Napoli. Ma l'operazione non sembra aver portato frutti.

Che delusione Lucca a Napoli

Antonio Conte ha smesso di dargli fiducia, considerata la complicata concorrenza di Hojlund, e l'ex Udinese non ha convinto nel concedersi altre possibilità. Insomma, l'esperienza al Napoli è tutt'altro che indimenticabile. Così Lucca lascia e raggiunge l'ex Fiorentina Nikola Milenkovic: va al Nottingham Forest in prestito.

Raggiunge Milenkovic in prestito

La SSC Napoli comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lucca al Nottingham Forest FC con la formula del prestito con diritto di opzione. Il 23 agosto 2025 il suo esordio in maglia azzurra in occasione del match contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Il 22 settembre sigla la sua prima rete nella vittoria interna al cospetto del Pisa. Ha disputato 23 presenze, realizzando due reti e vincendo la Supercoppa Italiana il 22 dicembre. In bocca al lupo, Lorenzo!