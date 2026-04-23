Questo pomeriggio il giornalista del Resto del Carlino Massimo Vitali, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di parlare del futuro del tecnico del Bologna Vincenzo Italiano: come avvenuto nella sua precedenza esperienza con la Fiorentina, dopo due stagioni l'allenatore sembra esser molto vicino lasciare il capoluogo emiliano.

“Le ultime dichiarazioni di Italiano hanno lasciato molti senza parole, cambiando molto l'umore della piazza attorno a lui. Devo dire che le abbiamo cavalcate tutti, ma che in realtà andrebbero analizzate e contestualizzate nel modo giusto. La domanda era cosa si potesse fare da qui alla fine del campionato per migliorare la fase difensiva, e lui ha risposto tra virgolette che la stagione era da considerarsi già finita”.

“Le sue ultime dichiarazioni sanno di commento a fine ciclo”

Ha anche aggiunto: “Naturalmente tutto questo, dopo che qualche giorno prima il tecnico aveva fatto una sorta di bilancio della sua esperienza a Bologna, sembrava quasi un commento di fine ciclo. Ha sottolineato a piu riprese come le sue due stagioni in rossoblu siano da considerarsi positive, e sono molto d'accordo con lui. Non so se davvero possa essere al capolinea della sua avventura, c'è solo un particolare da non sottovalutare: Italiano ha ancora un anno di contratto che lo lega al club”.

“I rapporti tra le parti sono però ottimi, e per questo…"

Ha però sottolineato un aspetto: “Allo stesso tempo va ammesso che non siamo piu come 10 anni fa, quando Saputo si oppose al presidente federale Tavecchi per avere Donadoni in Nazionale. Credo che, grazie agli ottimi rapporti che intercorrono tra le parti, se arrivasse una chiamate da parte di un club importante sono convinto che il Bologna lo lascerebbe partire”.

“Italiano ha comunque capito che piu di questo a Bologna non può fare”

Ha poi concluso: “Anche alla Fiorentina avvenne qualcosa del genere, anche se li restò per tre stagioni e fino alla scadenza del contratto che lo legava ai viola: la differenza sta proprio in questo, per questi motivi la storia potrebbe diversa. Italiano è un tecnico molto ambizioso e ha capito probabilmente che a Bologna piu che vincere una Coppa Italia e due ottimi percorsi in Champions ed Europa League non può fare. Nelle coppe è sempre stato molto bravo, in campionato ultimamente la situazione è disastrosa: Il club è molto attento alla sostenibilità finanziari e ai costi, e difficilmente la squadra verrà migliorata ulteriormente in futuro"