Il Giudice Sportivo non fa sconti al Sassuolo: confermata la squalifica a Berardi, a Firenze non ci sarà. I dettagli

In vista della sfida contro la Fiorentina di Paolo Vanoli arrivano pessime notizie pe rio tecnico del Sassuolo Fabio Grosso. Dopo l’espulsione rimediata da Domenico Berardi nella sfida di due settimane fa contro il Genoa, con il capitano che è stato espulso all’intervallo all’interno del tunnel che porta agli spogliatoi, il club neroverde aveva espressamente fatto ricorso al Giudice Sportivo, sperando almeno in un dimezzamento della squalifica; la realtà dei fatti è però un’altra.

Il Giudice Sportivo ha deciso di non graziare il capitano del Sassuolo

Quest’oggi infatti la Corte Sportiva d'Appello ha respinto il reclamo del Sassuolo contro la squalifica per due giornate di Domenico Berardi.: confermata anche l'ammenda di 10.000 euro. Scontata la prima giornata di stop nell'ultima partita (vinta) dal Sassuolo contro il Como, dunque, Berardi sarà assente anche nel prossimo turno di campionato contro la Fiorentina.

Le motivazioni del giudice sportivo

Queste le motivazioni ufficiali della decisioni, emesse nel pomeriggio dal Giudice Sportivo: “Berardi, ricordiamo, paga (con due giornate, appunto) la rissa nel tunnel degli spogliatoi al termine del primo tempo tra Sassuolo e Genoa. Questa la motivazione del Giudice Sportivo della Serie A, al momento della pubblicazione delle decisioni dopo la 32^ giornata (due settimane fa): "Per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, mentre cercava di entrare in contatto fisico con un calciatore della squadra avversaria, cinto con le mani il collo di un altro calciatore della squadra avversaria che si era frapposto per impedire il contatto"