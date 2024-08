Che botta Chiesa, Thiago Motta: "È fuori dal progetto, è necessario trovi una soluzione che vada bene a lui e alla Juve"

Chi l'avrebbe mai detto quattro anni fa, quando Federico Chiesa era il talento italiano più in rampa di lancio di tutti e fece di tutto per andarsene alla Juve? La Fiorentina pensò bene di venderlo all'ultimo istante di mercato, sostituendolo con Callejon, ma quattro anni dopo non è che il classe ‘97 se la passi tanto bene. Ieri il suo neo allenatore Thiago Motta l’ha fatto ufficialmente fuori a Sky:

“E' una scelta di mercato, sia lui che che gli altri che sono rimasti a Torino, tranne Miretti che in questo momento è infortunato. Noi siamo stati chiari all'interno, abbiamo parlato con ognuno di loro. Abbiamo dei giocatori forti bravi e che sono abituati a giocare con continuità. La società per loro sta cercando di trovare delle soluzioni e loro devono cercare delle soluzioni nel più breve tempo per il bene loro, della squadra e il bene per tutti. Sia per lui che per gli altri è una decisione presa siamo convinti”.