Seconda parte dell'intervista a Daniele Galloppa, andata in onda su Sportitalia: questa volta l'allenatore della Primavera viola torna sul brevissimo periodo ad interim sulla panchina della Fiorentina, e su come ha lasciato questi ragazzi nelle mani di Vanoli.

Sul suo periodo ad interim

“L'esperienza in Prima squadra è stata un'emozione incredibile, io e il mio staff ci siamo trovati catapultati così, senza neanche il tempo di pensarci e probabilmente è stato meglio così. Bello il rapporto coi giocatori, mi hanno dato grandissima disponibilità e ascolto, e io mi sono veramente sentito al mio posto, a mio agio. Mi dispiace solo per il risultato ottenuto, ma come staff siamo stati veramente bravi per aver lavorato solo due giorni”.

Su come ha lasciato la squadra

“Ho lasciato una squadra di ragazzi che hanno voglia di uscire da quella brutta situazione, sono calciatori che stanno avendo difficoltà, e quando è così lo spogliatoio deve entrare in gioco. Ora credo abbiano bisogno di trovare una guida nel nuovo allenatore, serve sostegno e se trovano la strada giusta hanno tutte le qualità per uscire da questo momento no.”