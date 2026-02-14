La formazione ufficiale della Fiorentina: Vanoli cambia qualcosa in difesa. Harrison completa il tridente

Pochi minuti fa l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha reso noto quello che sarà l'undici titolare che alle ore 15 scenderà in campo allo Stadio Sinigaglia contro il Como di Cesc Fabregas. E nonostante tutto il tecnico ha comunque scelto di apportare qualche cambio rispetto alla formazione malata in campo contro i Lariani.

Le scelte di Vanoli: c'è qualche novità nella formazione titolare della Fiorentina

La prima grande novità è quella relativa all'ormai ex capitano Ranieri, che scalza Comuzzo e torna al centro della difesa accanto a Pongracic. Alla sinistra il tecnico preferisce Parisi a Gosens. Nessuna novità a centrocampo, mentre qualcosa cambia sugli esterni. Considerata l'assenza forza di Gudmundsson il tecnico si è trovato costretto a cambiare qualcosa e per questo, e propone per la prima volta dal primo minuto in campionato Harrison. L'inglese completa il tridente offensivo con Solomon e Kean.

La formazione

Fiorentina(4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Solomon. All.: Vanoli.