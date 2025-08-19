Dzeko: "Mi sento ancora in grado di dire la mia. Io e la mia famiglia vogliamo vivere in Italia anche dopo il calcio"

Edin Dzeko, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista che uscirà sull'edizione di domani del Corriere dello Sport: tuttavia, sul sito del quotidiano si può vedere un video ‘anteprima’ dove Ivan Zazzaroni intervista il bosniaco. Ecco quindi l'estratto da quel video.

“Non sapevo di aver avuto 20 allenatori, ho iniziato con Amar Osim allo Zeljeznicar, e ho finito con Mourinho, un nome un po' più conosciuto (ride, ndr). Avevo voglia di tornare in Italia, sono arrivato a 28 anni, ho giocato in due grandi club come Roma e Inter, io, la mia famiglia e i miei figli stavamo benissimo, loro sono nati tutti in Italia. L'idea è quella di continuare a vivere in Italia dopo la carriera, e poi mi sento ancora in grado di poter giocare nel calcio italiano”.