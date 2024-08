Sarà il Venezia a sfidare la Fiorentina in questa seconda giornata di Serie A. I lagunari, guidati da Di Francesco, ritrovano in gruppo sia l'infortunato Pohjanpalo che i due squalificati Idzes e Candela.

Questi ultimi due sono pronti a tornare in campo da titolari, mentre l'attaccante è destinato alla panchina. Per gli altri componenti della formazione titolare, pochi dubbi per Di Francesco, che si affiderà a un 3-4-2-1 speculare a quello viola. Presente l'ex viola Duncan in mezzo al campo.

La probabile formazione del Venezia (3-4-2-1): Joronen, Idzes, Svoboda, Sverko, Candela, Andersen, Duncan, Zampano, Ellertsson, Oristanio, Gytkjaer.