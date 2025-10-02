Il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour, autore della seconda rete contro il Sigma Olomouc, ha parlato ai canali ufficiali del club: “Con Roberto prima della partita ce lo siamo detti, giocare sempre vicini a contatto. Ed effettivamente è stato così, l'assist nasce da questa idea. L'ho mandato in porta e ha fatto tutto lui”.

“Un grandissimo gol. Sono fortunato ad avere un gruppo così”

Sul gol: “Un grandissimo gol, nasce sempre da quello che ci chiede mister Pioli. Abbiamo fatto pressing alto anche al novantaquattresimo, siamo stati tutti corti come sul gol di Piccoli. Poi Gudmundsson me l'ha scaricata bene ed è andato bene anche il tiro, ecco. Tutti felici per me? Sono fortunato che tutti mi vogliono bene. Sono un ragazzo tranquillo, mi alleno sempre al massimo a prescindere. La Fiorentina viene prima di tutto, prima o poi i risultati arrivano”.

“Ci voleva la vittoria. Roma grande squadra, ma anche noi…”

Periodo non facile: “La vittoria ci voleva e ci dà sicuramente morale, in una competizione diversa dal campionato ma tutte le sfide sono importanti. Giocando ogni tre giorni funziona così. Domenica ci aspetta una grande partita, che vale molto più dei tre punti. La Roma è una grande squadra, ma anche noi lo siamo. La vittoria ci dà fiducia per esprimere il miglior calcio possibile per provare a trovare la prima vittoria”.