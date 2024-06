L'Atalanta si defila per Zaniolo e adesso la Fiorentina è in pole per l'ex Roma

Nicolò Zaniolo è un profilo che fa gola a diversi club di Serie A. Tra questi c'è anche la Fiorentina, che lo segue da tempo come nuovo innesto per la trequarti. Su di lui c'è anche l'interessamento dell'Atalanta. Anzi, probabilmente c'era. Come riporta calciomercato.com, infatti, Gasperini avrebbe detto alla società di preferire un profilo molto giovane da “plasmare”, oltre al fatto che la società bergamasca ha già riscattato De Ketelaere.

Lo stesso agente del calciatore italiano, Claudio Vigorelli, avrebbe confermato un avvicinamento alla sponda Fiorentina, che adesso sembra essere in pole.