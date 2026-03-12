Un piano gara che Kean potrebbe mandare all'aria. E se arrivano cattive notizie, scatta la preservazione

Roberto Piccoli ha segnato allo Jagiellonia nella gara d'andata giocata a Bialystok e stasera è chiamato a fare il bis contro un'altra formazione polacca, il Rakow, sempre in Conference League.

L'idea di base

L'idea di base è quella di mandarlo in campo dall'inizio, ma il piano gara potrebbe cambiare nel caso in cui oggi arrivassero notizie negative da Moise Kean, alle prese con una tibia malconcia.

Il nodo sciolto in mattinata

La speranza resta quella di recuperare l'azzurro per la trasferta in campionato contro la Cremonese, proseguendo nella staffetta tra i due attaccanti. Se arrivassero brutte notizie in questo senso, scrive La Gazzetta dello Sport, l'alternativa è quella di preservare Piccoli sostituendolo con Riccardo Braschi, punta della Primavera, per evitare di ritrovarsi senza centravanti in campionato.

Vanoli scioglierà il nodo sostanzialmente stamattina anche in base al bollettino di Kean.