Il giovane attaccante di proprietà della Fiorentina Maat Daniel Caprini sta facendo un'esperienza in prestito in Serie B, al Mantova. Per il classe 2006 è la prima volta in campionati professionistici fuori dal club viola.

Possanzini elogia Caprini: “Ragazzo forte, un orgoglio vederlo in azzurro”

Di lui ha parlato in conferenza stampa proprio il tecnico del Mantova, Davide Possanzini, che lo ha elogiato per il percorso con le Nazionali giovanili e per il suo talento: “Caprini è un giocatore molto forte. La sua convocazione con l'Italia Under 20 è un motivo d'orgoglio, accetto con serenità e piacere l'assenza di un calciatore in questi casi. Certo, sarebbe stato comodo e bello averlo con me durante queste due settimane di sosta, ma in questi casi è un piacere”.

“Ha mostrato le sue qualità fin dall'esordio”

E aggiunge: “Fin dall'esordio con questa maglia, Maat ha mostrato le sue grandi qualità. Ha enormi margini di crescita e di miglioramento, dipende tutto da come vivrà questa esperienza a Mantova”.