Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Sassuolo: Gudmundsson falso nove, Vanoli cambia in difesa. Fagioli c'è

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, dopo aver fatto le le sue considerazioni per le tante assenze in rosa, ha scelto il suo undici iniziale per la gara contro il Sassuolo.

Come si schiera in campo la Fiorentina

In porta c’è De Gea, in difesa insieme a Ranieri c’è Rugani per sostituire lo squalificato Ranieri. Corsie esterne affidate a Dodô e Balbo, che va a coprire il ruolo dell’infortunato Gosens. A centrocampo ci sono Mandragora, Fagioli, che stringe i denti e parte titolare, e Ndou. In attacco Harrison e Solomon agiscono ai lati di Gudmundsson schierato come falso nove, dato che anche Piccoli ha accusato un risentimento all' adduttore sinistro e Kean ha svolto negli scorsi giorni ancora lavoro differenziato.

Formazioni ufficiali

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodô, Rugani, Ranieri, Balbo; Mandragora, Fagioli, Ndour; Harrison, Gudmundsson, Solomon.

Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Kone; Volpato, Pinamonti, Laurienté.