FOTO e VIDEO FN - La famiglia di Rocco Commisso è arrivata in Duomo a Firenze per la messa in suo ricordo
Si terrà alle 18.00 la celebrazione in ricordo di Rocco Commisso in Santa Maria del Fiore a Firenze. In Duomo è già arrivata la famiglia del presidente della Fiorentina venuto a mancare la scorsa settimana.
La famiglia in Duomo
Catherine e Joseph Commisso sono entrati nella cattedrale fiorentina accompagnati dal direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari. Attesa anche la squadra viola. Presenti anche le sorelle di Rocco Commisso: Italia e Raffaelina.
Le foto e il video dell'arrivo in Duomo
Questo il video dell'arrivo in duomo
💬 Commenti (3)