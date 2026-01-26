FOTO e VIDEO FN - La famiglia di Rocco Commisso è arrivata in Duomo a Firenze per la messa in suo ricordo

Si terrà alle 18.00 la celebrazione in ricordo di Rocco Commisso in Santa Maria del Fiore a Firenze. In Duomo è già arrivata la famiglia del presidente della Fiorentina venuto a mancare la scorsa settimana.

La famiglia in Duomo

Catherine e Joseph Commisso sono entrati nella cattedrale fiorentina accompagnati dal direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari. Attesa anche la squadra viola. Presenti anche le sorelle di Rocco Commisso: Italia e Raffaelina.

Le foto e il video dell'arrivo in Duomo

Questo il video dell'arrivo in duomo

L'arrivo di Joseph e Catherine