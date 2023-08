E' sempre più Ajax per Sutalo: chiusura della trattativa entro 48 ore, concorrenti tagliate fuori

Come riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano, il futuro di Josip Sutalo è sempre più in direzione Ajax. La società olandese ha inoltrato un'offerta da 20 milioni più bonus alla Dinamo Zagabria, che adesso sta per cedere alla richiesta d'addio del difensore.

Anche la Fiorentina stava seguendo il giocatore croato classe 2000, ma l'Ajax sembra aver tagliato fuori tutte le pretendenti per lui, fiducioso di chiudere la trattativa nelle prossime 48 ore.