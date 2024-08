La speranza di Amrabat è quella di tornare in Premier, ma la realtà si chiama Turchia: Mourinho lo vorrebbe subito

Il ritorno di Sofyan Amrabat al Viola Park ha fatto si che la dirigenza della Fiorentina tornasse ad intensificare i contatti con l’entourage del giocatore, e con alcuni club pretendenti, per mettere finalmente un punto alla situazione relativa al centrocampista. Il marocchino, nonostante sia uscito molto ridimensionato dall’ultima esperienza al Manchester United, ha espresso la volontà di lasciare Firenze, mettendo però qualche paletto.

Il centrocampista vorrebbe tornare in Premier ma deve far i conti con il presente.

Il sogno del marocchino è quello di tornare in Inghilterra a giocare per il Manchester United, club in cui ha trascorso l'ultima stagione, ma le sue prestazioni non hanno convinto il club inglese a sfruttare il diritto di riscatto fissato la scorsa estate con la Fiorentina. Nelle ultime ore per sta prendendo sempre piu quota la soluzione turca, e se fino a qualche settimana si parlava di un forte interessamento del Galatasaray nelle ultime ore si è fatto avanti con forza un altro club.

Il Fenercahce supera il Galatasaray: Mourinho vuole il marocchino a Istanbul il prima possibile

Secondo quanto riportato dal portale sportivo turco Fanatik su Amrabat è piombato l'interesse del Fenerbahce, e più nello specifico quello del nuovo tecnico José Mourinho. Il portoghese lo ha già visto in Italia quando ai tempi della Roma ha sfidato piu volte i viola, e dopo la cessione di Guido Rodriguez al West Ham i turchi hanno individuato nel centrocampista della Fiorentina il centrocampista ideale per il gioco del nuovo allenatore: e Mourinho ha chiesto di stringere i tempi. L'agente del giocatore ha comunicato al club turco che la Fiorentina lascerà partire il giocatore davanti ad un'offerta di 20 milioni, ma probabilmente l'affare potrebbe risolversi intorno ai 15. Nei prossimi giorni è attesa un’accelerata.