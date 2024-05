Calzona non potrà contare su un big per l'Udinese. La Fiorentina guarda interessata in casa Napoli

Il Napoli, in corsa in campionato con la Fiorentina per un posto in Europa, perde un titolarissimo della formazione di Calzona. Durante l'allenamento mattutino di Castel Volturno, il club partenopeo ha comunicato che Kvicha Kvaratskhelia ha svolto soltanto lavoro personalizzato in palestra.

Il ‘77’ del Napoli salta l'Udinese

Il problema è da rintracciarsi in un risentimento muscolare che il talento georgiano ha accusato nella seduta di ieri. Appare dunque molto probabile la sua assenza per la gara contro l'Udinese di questo turno di Serie A.

Ci sarà Kvara contro la Viola?

La Fiorentina, impegnata domani contro il Verona, osserva interessata l'evolversi degli eventi dato che se la vedrà con gli azzurri nel weekend del 18-19 maggio in un vero e proprio scontro diretto per l'ultimo posto disponibile per la Conference League.