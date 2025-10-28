La Curva Nord: "Torniamo a tifare per Inter-Fiorentina, poniamo fine a mesi di limitazioni"

La Curva Nord, la parte calda del tifo interista, ha annunciato il proprio ritorno allo stadio in occasione della partita di domani sera contro la Fiorentina.

“Dopo un lungo periodo - scrivono i sostenitori dell'Inter - caratterizzato da restrizioni che hanno privato la nostra curva di striscioni, bandiere e colori, Inter-Fiorentina segna il ritorno dei gruppi organizzati al Meazza”.

Secondo Anello Verde Milano

Poi: "Con rinnovato senso di appartenenza, torniamo ad esporre i nostri drappi, ponendo fine a mesi di limitazioni che hanno inciso profondamente sull'espressione genuina e passionale del tifo organizzato interista. "Secondo Anello Verde Milano" sarà lo striscione dietro cui tutti i gruppi storici della Nord si riconosceranno, mantenendo intatte e preservate quelle caratteristiche di autonomia e identità che dà sempre li hanno contraddistinti".

“Torniamo allo stadio più uniti che mai”

Infine: "Sotto questo nome comune, di forte richiamo al nostro settore, ogni gruppo continuerà a portare avanti la propria storia per le proprie tradizioni. È una scelta che sottolinea la volontà di ripartire con una ritrovata unità, ma senza rinunciare alle singole anime che compongono il nostro movimento ultras. Torniamo allo stadio, più uniti che mai, per sostenere ciò che è di più caro abbiamo: la nostra maglia, quella casacca nerazzurra per cui da sempre combattiamo a testa alta, con fierezza, a San Siro, in Italia e in Europa".