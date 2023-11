"C'è troppa negatività nei confronti della Fiorentina. Quante squadre stanno facendo meglio in Serie A?"

Il giornalista Fabrizio Bocca ha parlato a Radio Bruno Toscana del momento della Fiorentina: “Vedo troppa negatività nei confronti della squadra viola. E' vero, gli ultimi risultati non sono stati un granché e il volto di Italiano lo testimonia, ma sinceramente in Serie A non vedo molte squadre che stanno facendo meglio”.

E poi: “Molto dipende anche dalle aspettative che si hanno, che a loro volta dipendono dalla caratura di chi sta in panchina. I tifosi della Roma, ad esempio, è ovvio che con Mourinho vorrebbero lottare per lo Scudetto ma la realtà è un'altra”.