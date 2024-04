Corriere dello Sport-Stadio: Italiano recrimina per una mancata espulsione

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Muro ceco". E ancora: "La Viola sbatte sul Viktoria al suo settimo clean sheet". Sommario: "Possesso palla del 73% ma solo due tiri nello specchio della porta. Belotti, Nico e Beltran non graffiano".

Pagina 12

"Dov’è la Viktoria" questo è il pezzo sulla partita di ieri. Sottotitolo: "Una sterile superiorità senza vere occasioni: la Fiorentina delude E i cechi sfiorano il gol con Vydra". Di spalla il commento: "A che gioco giochiamo?".

Pagina 14

Le dichiarazioni: "Italiano "Bisogna rischiare". Altre parole del tecnico: "La porteremo a casa se i singoli si prenderanno più responsabilità E loro dovevano restare in dieci". L'allenatore gigliato: "Per me c’erano i presupposti di un’espulsione per gomitata su Sottil. L’ho chiesto alla squadra arbitrale". Di spalla: "Mile promette "I gol a Firenze".