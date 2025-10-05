Kean: "In questo momento ci va di sfiga ma crediamo tutti in questo gruppo e faremo un'ottima stagione. Mi trovo bene con Piccoli"

E' tornato finalmente al gol Moise Kean ma la Fiorentina ha perso ancora e l'attaccante ne ha parlato così a Dazn:

"Abbiamo avuto sfortuna, con un palo e poi la traversa, l’occasione di Robin. Ci poteva andare meglio, la Roma è un’ottima squadra e ci è andata un po’ di sfiga però continueremo a lavorare e questo è l’aspetto positivo. Io con Piccoli? E’ una soluzione, mi trovo bene a giocare con le due punte e Roberto è un ottimo giocatore. Nel secondo tempo abbiamo avuto pochi spazi.

Persa tranquillità dopo il pari di Soulè? Ha fatto un grande gol, lì potevamo difendere meglio ma impareremo da queste sconfitte. Siamo un’ottima squadra e penso che potremo fare grandi cose.

Confronto post partita? Ne usciremo positivi, noi tutti crediamo molto in questa squadra. Il mister per primo. Penso che faremo un’ottima stagione ma l’importante è non abbassare la testa e lavorare sodo".