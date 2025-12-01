Vanoli e un messaggio chiaro alla squadra. Un cartello appeso nello spogliatoio come mantra verso la salvezza

Il tecnico Paolo Vanoli le sta tentando tutte per far uscire i giocatori da questo periodo difficilissimo.

Le difficoltà della squadra

Le difficoltà della Fiorentina, oltre che tecniche, sembrano nella testa dei giocatori. Per questo Vanoli per uscire dalla crisi sta facendo più lo psicologo che l'allenatore di calcio. Il tecnico infatti, appena arrivato al Viola Park, aveva rivelato alla stampa che il suo primo compito era quello di far capire la grave situazione che si era creata e i rischi reali che la squadra poteva (e può) correre.

Il cartello

Purtroppo, nelle tre partite di campionato sotto la gestione Vanoli, la classifica non è cambiata di molto, la Fiorentina è penultima e la quota salvezza si sta allontanando. Ovviamente nulla è già deciso e per motivare la squadra il tecnico viola ha deciso di appendere un cartello nello spogliatoio della squadra con la scritta: "Padroni del nostro destino", un messaggio chiarissimo a tutti.