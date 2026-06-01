De Santis: "Aranda del Boca ha caratteristiche che mancano alla Fiorentina. Un'estate con due cessioni importanti"

L'operatore di mercato, Lorenzo De Santis, intervenuto su Lady Radio ha tessuto, almeno in parte, le lodi del talento classe 2007, del Boca Juniors, Tomás Aranda.

“Ha caratterstiche che mancano alla Fiorentina”

“Si è guadagnato maglia da titolare - ha detto De Santis - ed è una delle poche note liete. Brevilineo, bravo nell’uno contro uno, ha fatto vedere di avere colpi importanti, ma è ancora un giocatore acerbo sotto il profilo realizzativo. Ha una valutazione accessibile ed è un profilo interessante con caratteristiche che sono mancate alla Fiorentina nella scorsa stagione”.

Cessioni importanti

Per De Santis, quella viola sarà un'estate con anche degli addii di rilievo: “Ci saranno alcune cessioni importanti, di giocatori che sono stati stabilmente nell'undici titolare viola in queste stagioni. Penso a De Gea, penso a Dodo. Ci sono poi nomi come Kean e Comuzzo che hanno avuto un abbassamento del loro valore di mercato e quindi la Fiorentina potrebbe decidere di rilanciarli”.