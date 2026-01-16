I due dubbi nella testa di Vanoli, che dovrà fare ancora a meno di Dzeko (tra viaggi all'estero e infortuni)

La Fiorentina si avvicina alla gara contro il Bologna con un moderato ottimismo dopo le convincenti, ma poco fruttuose dal punto di vista della classifica, partite contro Lazio e Milan. Gli ultimi due match sembrano aver convinto anche il tecnico Paolo vanoli, che non stravolgerà ,è l'assetto tattico e nè la formazione che scenderà in campo dall'inizio.

Gli assenti

Fra i probabili assenti c'è ancora Edin Dzeko. Per lui le voci di mercato si rincorrono da diverso tempo, ma non sarebbe questa la motivazione del possibile forfait. L'attaccante bosniaco è stato recentemente all'estero (LEGGI QUI) e, inoltre, negli ultimi giorno ha continuato il lavoro differenziato a causa di una botta al piede rimediata prima della sfida con la Cremonese e la sua presenza per la trasferta di domenica a Bologna resta in forte dubbio.

I ballottaggi

Vanoli ha comunque molte opzioni sul tavolo per decidere i titolari, anche se sembra orintato verso la conferma di gran parte degli unidici visti dal primo minuto contro il Milan. I dubbi che restano da sciogliere sono relativi al possibili utilizzo dall'inizio dei nuovi arrivati: Brescianini, dopo il convincente ingresso a gara in corso contro i rossoneri, spera adesso nella prima maglia da titolare della sua nuova avventura in viola. Anche Solomon spera di poter scalzare Parisi dalla corsia destra, sfruttando le sue doti più offensive. Lo scrive La Nazione.