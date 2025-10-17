Sorpresa in casa Lecce: un ex calciatore della Fiorentina viene reintegrato in lista Serie A

Notizia a sorpresa in casa Lecce, che riguarda un ex calciatore della Fiorentina. Si tratta di Youssef Maleh, che a Firenze non ha lasciato il segno e che per la verità anche in Salento sembrava essersi smarrito al punto da finire fuori dalla lista Serie A.

Una nuova occasione

Come riporta TMW, invece, il centrocampista è stato reintegrato e potrà quindi essere a disposizione del tecnico Di Francesco già a partire dalla sfida di domani contro il Sassuolo. Una nuova occasione per Maleh, approdato al Lecce nel gennaio 2023 e che in estate era stato vicino a trasferirsi alla Cremonese.