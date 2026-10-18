Corriere dello Sport-Stadio: I derby di Vanoli, tre sfide alle sue origini

Sul Corriere dello Sport-Stadio ampio spazio a quella che è la partita di oggi tra Fiorentina e Como.

Prima pagina

In prima pagina si legge: “Attacco al Como. Prenditi il Franchi. Vanoli, una ragione in più: vincere la prima in casa”.

Pagina 22

Si legge in alto: “Palla a Fagioli. Per Nic è il momento di diventare leader e prendersi la viola”. E a pagina 23: “I derby di Vanoli. Como, poi Inter e Atalanta: sfida alla sua Lombardia”.