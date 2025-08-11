Sulle prospettive stagionali della Fiorentina, si dichiara ottimista il giornalista, Stefano Cecchi.

“La squadra più forte dell'era Commisso”

Intervenuto su Radio Sportiva, ha detto: “Quella che andrà ad affrontare il prossimo campionato per me è la Fiorentina più forte dell'era Commisso”.

Questo perché il club viola “ha rafforzato il telaio formato l'anno scorso ed ha un allenatore quest'anno che ha più esperienza di Palladino”.

“Prima era troppo ostaggio dei procuratori”

Inoltre: “Commisso ha fatto molto bene dal punto di vista infrastrutturale, costruendo quel gioiello chiamato Viola Park, ma sotto il profilo dei risultati, ho come l'idea che la sua prima Fiorentina fosse troppo ostaggio dei procuratori e abbia pagato dazio in questo senso".