Massimo Orlando: "Ho rivisto la compattezza della Fiorentina di Palladino. Vi dico come ha reagito Ranieri dopo il cambio capitano"

A Lady Radio ha parlato l'ex viola Massimo Orlando, intervenendo sulla situazione in casa Fiorentina.  “Al momento il cambio di modulo è rimandato a Parma - ha detto - Ad ora non trarrei conclusioni affrettate". 

Sull'Udinese e su… Pioli

"L'espulsione di Okoye contro l'Udinese ci ha agevolato molto, anche se ho riconosciuto una compattezza di squadra che mancava da quando c'era Palladino. Se Pioli avesse cambiato prima modulo e non si fosse intestardito forse sarebbe ancora a Firenze". 

Sulla scelta del capitano

"Io sono sicuro che Ranieri non si sia arrabbiato per la decisione di Vanoli. Luca è un ragazzo che vuole bene alla Fiorentina e ha capito che doveva fare un passo indietro. Credo sia la decisione migliore. Parisi? Non lo vedo titolare, ma ci sta benissimo in questa squadra perché lotta. Non lo cederei”.  

