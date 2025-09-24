Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello si è espresso duramente contro la Fiorentina durante il podcast YouTube Aura Sport, contestando le mosse della società viola, a cominciare dall’operato dei dirigenti.

‘Società assente e figure sbagliate, alla Fiorentina manca la base’

“Alla Fiorentina manca la base, la società/proprietà. Commisso non c’è, è assente, perchè giustamente ha cose più importanti e vive dall’altra parte del mondo. Nel calcio già se sei sul 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non sai se arrivi bene alla domenica, figuriamoci con un presidente assente. La scomparsa di Joe Barone è stata, calcisticamente, devastante per la Fiorentina. Barone era Commisso nella Fiorentina, era un padre, uomo di spessore, parlava coi giocatori ed era un riferimento. Con tutto il rispetto per chi è arrivato e che è stato promosso dall’ufficio stampa alla direzione generale… non è la stessa cosa, un conto è parlare coi giornalisti, un altro guidare una società”.

‘Goretti? Firenze è un’altra cosa rispetto a Perugia’

“Pradè ha i suoi pregi e difetti, ma Goretti, che deve fare mercato internazionale, fino all’altro ieri faceva mercato di C col Perugia o di B con la Reggiana. Portarlo a Firenze significa che non hai capito nulla… e poi il problema è di Pioli. Aver messo il mercato in mano ad un direttore bravino per la Serie B è C è un problema, Firenze è un’altra storia. Quanto è stato pagato Piccoli? Sono stati presi calciatori con caratteristiche tutte uguali. La squadra è stata costruita al contrario perchè c’è inesperienza. È una cosa seria costruire una squadra, la colpa non può essere di Pioli che ha allenato all’Inter, alla Lazio, ha vinto lo Scudetto al Milan, ed ora è diventato l’ultimo cretino”.

‘Per la Fiorentina sarà un campionato buttato’

“La Fiorentina manca nella costruzione della squadra, bisogna andare oltre, anche nella gestione della settimana, importante tanto quanto fare il mercato. Il direttore deve gestire tutto, parlare coi calciatori, tenere a bada gli animi e gli entusiasmi. Chi gestisce lo scouting è una cosa, chi gestisce la settimana? Goretti non può parlare coi campioni della Fiorentina. Qual è l’obiettivo della Fiorentina? Ho parlato con Pradè quando ho dato 4.5 al mercato viola, la squadra gigliata è un’eterna incompiuta, arriverà dal nono all’undicesimo punto. Sarà un campionato buttato”.