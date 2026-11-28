L'allenatore del Modena Daniele Galloppa ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Padova. La stagione per Galloppa sta procedendo bene e il tecnico ex Fiorentina ha parlato della possibilità di aprire un ciclo in Emilia.

Le parole di Galloppa

"Qualcuno più di una volta mi ha detto che se fai bene ti si apre il mercato, ma io non riesco a pensarla così. Se mi trovo bene l’aspetto economico non sposta nulla".

Apertura di un ciclo?

“Mi piace lavorare bene e trovarmi bene con le persone, quindi non escludo la possibilità di aprire un ciclo. Per come sto adesso, non mi sposterei”.