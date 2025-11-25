"Kouadio può sostituire Dodô, anche se ha caratteristiche diverse. La freschezza dei giovani un'arma per la Fiorentina"

Luca Paoletti è stato uno dei primi ad allenare il difensore viola Eddy Kouadio, ai tempi della Galcianese, società dilettantistica del pratese. L'ex allenatore del giocatore della Fiorentina ha parlato del ragazzo a Radio Bruno.

‘La freschezza dei giovani viola un’arma da sfruttare'

"Ci sta facendo vivere emozioni molto belle, è un ragazzo che fa ciò che ama in un contesto bellissimo, al netto ovviamente della pressione che c'è sulla Fiorentina per la posizione di classifica. L'aria dello spogliatoio è una, quello che si vive è condiviso da tutti. Questi ragazzi del 2006 danno una mano e in campo portano magari meno esperienza, ma più freschezza e vitalità. Può essere un'arma da sfruttare”.

‘Può sostituire Dodô’

“Quinto di centrocampo non l'ho mai utilizzato, sempre in zone più centrali in difesa. Quell'azione a Vienna in cui ha fatto assist a Gudmundsson è tipica di chi non ha il peso della fase difensiva. Ha messo in campo inserimento e tempi di gioco. Può essere un buon sostituto di Dodô, con caratteristiche diverse”.