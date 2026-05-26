Orlando: “Paratici bravo ma il rischio è altro anno di transizione. Grosso? Sassuolo quest’anno quasi più forte della Fiorentina"

L’ex calciatore viola Massimo Orlando ha parlato a Toscana TV al termine della stagione della Fiorentina, spaziando tra varie tematiche di casa gigliata, tra presente e futuro.

‘Non credo Commisso voglia tirar fuori tanti altri soldi’

“Bisogna resettare dopo un’annata difficilissima e stressante in cui la Fiorentina si è complicata la vita. Firenze il prossimo anno non perdonerà nulla, quindi chi ci sarà dovrà farsi trovare pronto dall’esordio della stagione. Se rimarrà l’attuale società vedo dei problemi, perché non credo che la famiglia Commisso abbia ancora intenzione di tirare fuori tanti soldi. L’ultimo mercato è stato fatto male ma non attribuisco alla proprietà le principali responsabilità”.

“C’è il rischio di un’altra annata di transizione, ma ora abbiamo Paratici e le sue conoscenze, bisogna affidarsi alle sue idee e alla sua bravura, e magari senza grandi possibilità economiche può costruire una squadra valida. La scorsa estate lo sbaglio è stato fatto da Pradè e da Pioli, a cui Commisso ha affidato il budget e libertà d’azione. Gli errori fatti sono da attribuire a loro”.

‘Il Sassuolo quest’anno era quasi più forte della Fiorentina’

“Grosso ha grande personalità e con buona esperienza. Ha vinto campionati di Serie B. Però a Sassuolo ha trovato un posto in cui si sa fare calcio, ti lasciano vivere, con un direttore sportivo come Carnevali che ha fatto una squadra che era uno spettacolo, al di là dei due terzini, forte in tutti i reparti, per me quasi più forte della Fiorentina. Il centrocampo Matic Thorstvedt Konè è più forte di quello viola”.