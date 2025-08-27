L’intermediario di mercato e tifoso viola Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno, toccando vari ambiti del mercato attuale di casa Fiorentina.

“Nicolussi Caviglia ha fatto benissimo lo scorso anno, ma giocava nel Venezia e questo va considerato. È un’ottima operazione e mi ha sorpreso tantissimo che non abbia ancora una squadra, anche se ritengo giuste le cifre richieste dal Venezia perchè un giocatore intelligente e che segna anche. La Fiorentina si prende un rischio, perchè per me Nicolussi oggi è un giocatore da Parma, da Udinese, prima dovrebbe dimostrare in una squadra così, prima di fare il salto di qualità. Il centrocampo va sistemato se si vuole salire di livello, serve un altro centrocampista pronto, di livello internazionale, oltre a Nicolussi Caviglia. Fagioli ha bisogno enorme di affetto, è un giocatore che ha già vestito anche la maglia della Nazionale e giocato in Champions League”.

‘Con Valentini fatta una mezza sciocchezza’

“L’offerta per Comuzzo? Il calcio è fuori dal mondo, non si possono perdere delle opportunità di questo tipo. Con i soldi prenderei una bomba a centrocampo. Potessi farei uscire anche Parisi prendendo un terzino sinistro giovane e di prospettiva da mettere dietro Gosens. Il fatto che Comuzzo abbia rifiutato l’Arabia è meraviglioso. Ribadisco che per me dare via Valentini è stata una mezza sciocchezza, è meglio sia di Viti che di Ranieri. La mia idea è che per costruire una Fiorentina veramente forte non si dovrebbe vendere più nessuno per qualche anno, e con la forza economica che ha la nostra dirigenza... Commisso è tra gli uomini più ricchi del mondo”.