Il fondamentale che la Fiorentina continua a trascurare: un terzo dei gol avversari arrivano così

In attesa che si concluda la giornata di Serie A, la Fiorentina oltre a essere ultima ha anche la peggior difesa del campionato, avendo subito 24 reti in 14 uscite. Nell'analisi dei gol subiti dai viola, salta subito all'occhio un filo conduttore a dir poco preoccupante.

Uno su tre

Infatti, dei ventiquattro centri avversari, ben otto sono arrivati da situazioni di calcio piazzato - uno su tre, in media -, equamente divisi tra quelli subiti su sviluppi di calcio d'angolo e su sviluppi di una punizione (non avendo mai preso gol da punizione diretta, però!). Su corner sono infatti arrivati i centri di, in ordine, Beukema (1-3 del Napoli), Cristante (1-2 della Roma), Lookman (2-0 dell'Atalanta) e quello di Muharemovic siglato ieri, nel 3-1 del Sassuolo. Su punizione, invece, quelli di Luperto (1-1 del Cagliari), Kempf (1-2 del Como), e la doppia firma genoana a cura di Ostigard e Colombo.

Cambia l'allenatore, non il trend

Curiosamente, i due allenatori che si sono susseguiti sulla panchina della Fiorentina ne hanno subiti in egual misura, in egual distribuzione: quattro a testa, due su punizione e due su angolo. Tuttavia, Vanoli ci è riuscito in sole quattro partite (raccogliendo appena due punti nel percorso). Non è impensabile quindi che proprio l'attenzione sulla difesa dei piazzati sia uno dei primi problemi ai quali mettere mano.