Il commento del tecnico viola Stefano Pioli arriva anche in conferenza stampa:

"In generale una bella prova della squadra anche perché non è semplice, di solito in questo periodo si giocano le amichevoli e noi avevamo un impegno importante. Loro sono una buona squadra al di là della condizione, tranne 10-15 minuti del primo tempo abbiamo sviluppato bene la partita e sono contento dello spirito. Abbiamo battagliato e difeso, ci siamo presi un bel vantaggio ma non è ancora finita.

La scelta di Ndour? Ho deciso di far giocare Ndour quando abbiamo capito le caratteristiche dei nostri avversari. Giocare con Edin avrebbe significato sacrificare Gud, ho preferito averlo davanti e giocare con i tre a centrocampo. Cercheremo sempre di valorizzare le nostre caratteristiche e penalizzare quelle degli altri. Kean? Ha sbagliato sicuramente, però manca la sanzione al difensore. Ha chiesto scusa, le accettiamo e andiamo avanti.

A parte Mandragora tutti i ragazzi hanno lavorato con continuità, credo che abbiamo una buona condizione, che sarà migliore dopo la prima sosta. Dodo è forte e sta facendo bene entrambe le fasi. De Gea? E’ un campione in tutto, non solo come portiere. Ne ho allenati altri, come Donnarumma o Maignan ma sono contentissimo di avere un personaggio simile nello spogliatoio.

Ho avuto delle buone sensazioni e credo anche reciproche con i ragazzi, probabilmente ci siamo trovati nel momento giusto. Poi sappiamo che dobbiamo competere, gli obiettivi sono molto difficili, speriamo di gioire insieme ai nostri tifosi. C’è la base per fare un bel lavoro.

Gudmundsson? E’ un giocatore di qualità, che poi giochi un po’ più a sinistra o centrale non ci interessa. Stiamo lavorando perché diventi un giocatore completo, deve allenarsi con convinzione, entusiasmo, nel nostro modo di giocare ha le caratteristiche che servono.