Mareggini: "Il vero Kean è quello indolente di quest'anno. Martinelli vice? No, deve giocare ma la Sampdoria..."

Non ci va per il sottile Gianmatteo Mareggini che al Corriere dello Sport ha sparato decisamente su Moise Kean e anche sul futuro di Martinelli:

"Il vero De Gea è quello dell'anno scorso mentre il vero Kean è quello di quest'anno, dal punto di vista dell'indolenza. De Gea invece è sempre stato equilibrato. Se la Fiorentina vuole ricostruirsi per tornare in Europa, non può farne a meno.

Martinelli vice? No, Martinelli è un portiere forte che deve giocare con continuità. Ma non so se gli farebbe bene tornare in una squadra come la Sampdoria, che temo non abbia l'ambizione di tornare su.

Dove lo vedrei? In una realtà che lotti per stare in Serie A".