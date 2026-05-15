Mareggini: "Almeno sei titolari della Fiorentina io punterei a recuperarli per la prossima stagione. Guardate De Gea..."

L'ex portiere della Fiorentina Gianmatteo Mareggini ha parlato della stagione viola a La Nazione. Queste alcune sue dichiarazioni.

Sulla stagione

“Come ho vissuto questa stagione? Malissimo. Ho sofferto da morire e, dico la verità, a un certo punto ero convinto che non ce l’avrebbe fatta. Dopo un numero enorme di partite giocate aveva soltanto 4 punti in classifica: lo scenario perfetto per retrocedere”.

E su Vanoli

“Sicuramente c’è un merito da riconoscere all’allenatore, Vanoli. Lo conosco molto bene: sono stato suo collaboratore negli anni in cui ha lavorato con la Nazionale. E questo merito è aver fatto fare alla squadra la preparazione atletica. Sotto l’aspetto fisico la Fiorentina era a terra. A mezz’ora dal novantesimo nessuno riusciva più a correre o a muoversi. Ma la rosa della Fiorentina è composta da giocatori di qualità. E prima o poi qualcosa questi ragazzi dovevano pur tirare fuori”.

Sul futuro

“Non è tutto da buttare. Nel calcio non lo è mai. Quante volte è successo che giocatori reduci da una stagione difficile e senza soddisfazioni, in quella successiva abbiano fatto buone cose? Diciamo che nella Fiorentina ci sono almeno sei giocatori su undici che si possono definire recuperabili. Prendete De Gea: avere in squadra un portiere e un leader come lui è un lusso. Se la Fiorentina dovesse perderlo, se ne pentirebbe presto”.