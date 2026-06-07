De Gea, ci costi troppo: la Fiorentina cerca un profilo più giovane ed economico. Il target 'gioca' nel Bournemouth

Parola d'ordine per Fabio Paratici: ridurre, in particolare il monte ingaggi, a prescindere dal budget che avrà a disposizione. E uno dei nomi principali da cui iniziare dovrebbe essere quello di David De Gea, secondo il Corriere dello Sport che ha un contratto in essere fino al 2028 e che alla Fiorentina costerebbe ancora quasi 11 milioni lordi.

Per questo l'orientamento del club viola è quello di cercare una soluzione meno onerosa ma anche di maggior prospettiva, in attesa di capire cosa fare di Martinelli. Il target ideale si chiama Christos Mandas, classe 2001, in prestito al Bournemouth dalla Lazio: il problema è che il greco nell'ultima stagione ha giocato solo una gara, di Coppa Italia prima di partire per l'Inghilterra, dove ha fatto solo da spettatore. L'identikit però, in caso di partenza di De Gea, dovrebbe avere quel tipo di skills a livello economico ed anagrafico.