La Nazione: Viola ricca e nei guai: 250 milioni di brividi
La Nazione in edicola oggi si concentra sulle prossime sfide della squadra viola, ma, inoltre, cerca di fare anche i conti in tasca alla Fiorentina: “Tesoro viola, guai a rischiare” scrive infatti il QS in copertina anticipando un approfondimento presente nelle pagine interne.
Pagina 2
"Viola: ricca e nei guai" scrive La Nazione, che poi continua “250 milioni di brividi”. Nel sottotitolo poi il quotidiano fiorentina scrive: “Il confronto del valore economico con le rose delle avversarie nella lotta per non retrocedere. La Cremonese? Costa tre volte meno”.
Pagina 3
Si torna a parlare di calcio giocato nell'ultima pagina de La Nazione dedicata ai colori viola. In taglio alto il quotidiano rivela alcuni dettagli sugli allenamenti molto duri imposti dal tecnico alla squadra: “I lavori (forzati) di Vanoli. C'è da battere il Parma”. In taglio basso infine il punto sul calendario viola: “Salvezza e Conference, sette giorni di fuoco”.