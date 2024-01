Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina d'Islanda

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Viola d'Islanda". Occhiello: "Gudmundsson: Commisso tratta con il Genoa".

Pagina 29

Ampio spazio per le vicende di mercato dei viola: "La Fiorentina ha un sogno prendersi Gudmundsson". Sottotitolo: "Il Genoa non intende privarsi dell’islandese (9 gol e 2 assist in Serie A) per meno di 20 milioni e comunque non prima dello sbarco di Vitinha".

Formazione: si cambia modulo?

Di spalla presente il commento, intitolato: "Italiano senza via di mezzo". Infine in taglio basso: "Senza ali si cambia modulo?".