Entusiasmo alle stelle per Dzeko: già pronto il numero di maglia e l'esordio in campionato. L'impegno verbale del giocatore

Entusiasmo alle stelle tra i tifosi dello Schalke 04 per l'arrivo (ormai praticamente certo) dalla Fiorentina di Edin Džeko.

Numero 10

I sostenitori del club tedesco, riferisce la Bild, hanno già acquistato maglie di Džeko con il numero 10 sul retro. Si prevede che l'attaccante indosserà questo numero leggendario per lo Schalke, in passato già utilizzato da grandi nomi come Julian Draxler, Ivan Rakitić e Olaf Thon.

L'impegno verbale

L'accordo non è ancora stato finalizzato. Tuttavia, Džeko avrebbe dato un impegno verbale alla dirigenza dello Schalke, incluso il direttore sportivo Frank Baumann ieri pomeriggio. Sempre secondo Bild, il nazionale bosniaco potrebbe idealmente scendere in campo con i suoi nuovi compagni di squadra giovedì per il primo allenamento e esordire in casa domenica contro il Kaiserslautern.