Il Rosario saluta il suo Gino: "Ti auguriamo il meglio in Europa, la Central sarà sempre casa tua"

Il Rosario Central ha ufficializzato il trasferimento di Gino Infantino alla Fiorentina con un comunicato in cui saluta il centrocampista argentino:

"Il Club Atlético Rosario Central informa che Gino Infantino è stato trasferito alla Fiorentina. Nelle ultime ore sono stati concordati i restanti dettagli e l'operazione è stata completata, quindi entrambe le società formalizzano insieme il trasferimento. Sia l'Adiur, la società dove ha iniziato la sua fase formativa, sia il giocatore, erano predisposti affinché l'operazione andasse a buon fine".

E ancora: “Infantino è arrivato nel nostro settore giovanile all'inizio del 2018 per completare il suo periodo di formazione e dal suo esordio in Prima Divisione il 13 novembre 2020, ha giocato un totale di 74 partite (40 da titolare) con la maglia dell'Auriazul e ha segnato 6 gol”.

Poi prosegue così: “Inoltre, è diventato un giocatore importante per la struttura che Javier Mascherano ha messo insieme nell'Under 20 argentina, diventando capitano dell'Albiceleste in varie competizioni. Con la maglia delle giovanili ha disputato 15 partite (tra amichevoli, sudamericane e Mondiali) e segnato 2 gol”.

Infine: "Di fronte a questo passaggio significativo della sua carriera professionale e alla nuova sfida che gli si presenta, il Rosario Central gli augura il meglio del calcio in Europa e lascia le porte aperte per un futuro ritorno. In bocca al lupo Gino, la Central sarà sempre casa tua!".