In attesa delle cessioni la Fiorentina è alla ricerca del vice Kean: piace un giovane attaccante del Norwich

Benché nelle prime settimane di ritiro lo stesso Raffaele Palladino abbia sottolineato come l’attaccante titolare della Fiorentina nella prossima stagione sarà Moise Kean, sui quali i viola hanno investito tanti milioni, questo non vuol dire che la dirigenza gigliata non stia monitorando il mercato degli attaccanti. Nzola è in uscita e per questo i viola dovranno comunque trovare un profilo idoneo al gioco del nuovo tecnico, e che non metta troppe pressioni all’ex attaccante della Juventus.

Il vice Kean potrebbe arrivare dalla Championship

E secondo quanto riportato in inghilterra, dal portale sportivo TEAMTalk, la dirigenza della Fiorentina ha mostrato un forte interesse per un attaccante di Championship: stiamo parlando di Adam Idah del Norwich City. L’irlandese classe 2001 nella seconda parte della scorsa stagione ha giocato in prestito al Celtic, che vorrebbe riaverlo anche nel prossimo campionato, dato che ha avuto un ruolo fondamentale nella doppietta campionato-coppa della squadra scozzese segnando 9 gol e servendo 2 assist. Il giocatore ha però ancora 4 anni di contratto.

La Fiorentina, se lo vuole, dovrà battere la concorrenza

Secondo quanto riportato il giocatore avrebbe chiesto un ritorno al Celtic, ma il club inglese non sembra aver fretta di venderlo: la volontà è quella di cederlo soltanto nel caso in cui arrivi un offerta all’altezza della sua valutazione. Il Celtic dovrà quindi vedersela con la Fiorentina, che però ancora non ha parlato di cifre con il Norwich, ma non solo: sul giovane attaccante è stato registrato anche l’interessamento del Verona, alla ricerca di un attaccante dopo l’addio di Noslin.